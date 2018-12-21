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Авіапослугами в Україні цього року скористалися 20 млн пасажирів

Новини » Транспорт    21.12.2018 - 20:51
Авіапослугами в Україні цього року скористалися 20 млн пасажирів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пасажиропотік за три роки зріс вдвічі

За останні три роки Україна збільшила пасажиропотік в аеропортах вдвічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна  у Facebook

Він зазначив, що у 2015 році авіапослугами скористалися 10 млн пасажирів, а у 2018 році цей показник збільшився вдвічі. 

"За останні 3 роки ми подвоїли пасажиропотік в аеропортах України. 2015 рік - 10 мільйонів пасажирів. 2018 рік - 20 мільйонів пасажирів!", - написав Омелян. 

Міністр зазначив, що в Україні відновлюють свою роботу регіональні аеропорти, до них заходять лоу-кост перевізники.

"Зараз на більшості європейських рейсів ви можете купити квиток від 10 євро... Українці літають і літатимуть ще більше. Я вірю, що успіх авіації - 30% ріст третій рік поспіль - ми зуміємо повторити в усіх сферах економіки України", - додав Омелян.

Авіапослугами в Україні цього року скористалися 20 млн пасажирів 

Нагадаємо, угорська лоу-кост компанія Wizz Air планує розмістити в Україні флот з 10 літаків у 2019 році. Компанія відзначила прозорість українського авіаринку, зростання економіки і авіаперевезень, а також здорове конкурентне середовище на ринку авіаперевезень в країні.

РБК-Україна повідомляло, що аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу в 2018 році.

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Новини України авиаперевозкиВладимир Омелян
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