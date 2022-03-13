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Авиаудары по Николаеву: полиция открыла уголовное дело

Автор: Валерия Полищук

Правоохранители открыли уголовное дело по факту гибели мирных жителей Николаева в результате российских авиаударов. В результате инцидента погибли девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

При этом сообщается, что досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"13 марта, днем вооруженные силы РФ совершили обстрелы Николаева.
Есть жертвы среди гражданских, ныне полная информация о погибших и раненых уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек, которые стояли в очередях в банкомат и супермаркет.

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НиколаевУголовное делоВойна России против Украины