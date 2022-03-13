Авіаудари по Миколаєву: поліція відкрила кримінальну справу

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом загибелі мирних жителів Миколаєва в результаті російських авіаударів. В результаті інциденту загинули дев'ять осіб.

При цьому повідомляється, що досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

"13 березня, вдень збройні сили РФ здійснили обстріли Миколаєва.

Є жертви серед цивільних, нині повна інформація про загиблих і поранених уточнюється", - йдеться в повідомленні.