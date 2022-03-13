Авіаудари по Миколаєву: поліція відкрила кримінальну справу

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом загибелі мирних жителів Миколаєва в результаті російських авіаударів. В результаті інциденту загинули дев'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
При цьому повідомляється, що досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).
"13 березня, вдень збройні сили РФ здійснили обстріли Миколаєва.
Є жертви серед цивільних, нині повна інформація про загиблих і поранених уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали авіаудар по Миколаєву. В результаті загинули дев'ять осіб, які стояли в чергах в банкомат і супермаркет.
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