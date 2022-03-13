Авиаудары по Николаеву: в результате российской атаки погибли 9 человек

Российско-оккупационные войска совершили авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек.

"9 человек погибли в результате бомбардировки му#аками. Николаев", - написал он.

Как сообщают СМИ в 11:15 в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела оккупантов погибли 9 человек, еще несколько местных жителей ранены.

Также в 09:19 в одном из районов Николаева прогремел один из взрывов.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по жилмассиву в Баштанке Николаевской области. Спасатели из-под завалов получили одного пострадавшего.

Кроме того, ранее сообщалось, что российские войска бомбили завод "Заря-Машпроект" в Николаеве.

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