ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиаудары по Николаеву: в результате российской атаки погибли 9 человек

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 13 марта 2022 11:33
Авиаудары по Николаеву: в результате российской атаки погибли 9 человек Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска совершили авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

"9 человек погибли в результате бомбардировки му#аками. Николаев", - написал он.

Как сообщают СМИ в 11:15 в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела оккупантов погибли 9 человек, еще несколько местных жителей ранены.

Также в 09:19 в одном из районов Николаева прогремел один из взрывов.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по жилмассиву в Баштанке Николаевской области. Спасатели из-под завалов получили одного пострадавшего.

Кроме того, ранее сообщалось, что российские войска бомбили завод "Заря-Машпроект" в Николаеве.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы