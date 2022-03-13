Авиаудары по Николаеву: полиция открыла уголовное дело

Правоохранители открыли уголовное дело по факту гибели мирных жителей Николаева в результате российских авиаударов. В результате инцидента погибли девять человек.

При этом сообщается, что досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"13 марта, днем вооруженные силы РФ совершили обстрелы Николаева.

Есть жертвы среди гражданских, ныне полная информация о погибших и раненых уточняется", - говорится в сообщении.