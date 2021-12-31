Авиаудары или масштабное вторжение: в США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину

Первый вариант - точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND.

По ее мнению, Россия может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.

По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".

Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.

Второй сценарий - полномасштабное вторжение в Украину, отмечают аналитики.

Они считают такой вариант менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.