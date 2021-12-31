UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Авиаудары или масштабное вторжение: в США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину

Автор: Артур Родивилов

Аналитики в США считают, что Россия может нанести авиаудары по территории Украины. Другой, менее вероятный вариант - полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Первый вариант - точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND.

По ее мнению, Россия может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.

По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".

Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.

Второй сценарий - полномасштабное вторжение в Украину, отмечают аналитики.

Они считают такой вариант менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.

Напомним, 30 декабря президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он длился 50 минут и касался преимущественно ситуации вокруг границ Украины.

Как рассказали в Белом доме, Байден призвал Путина к деэскалации ситуации, а также пригрозил последствиями в случае российского вторжения в Украину.

Кроме того, Путин и Байден договорились продолжить диалог, но уже в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДжозеф Байден