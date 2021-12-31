RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Авіаудари або масштабне вторгнення: у США описали сценарії можливої атаки РФ на Україну

Автор: Артур Родивилов

Аналітики в США вважають, що Росія може завдати авіаударів по території України. Інший, менш ймовірний варіант-повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Перший варіант - точкові авіаудари, вважає Дара Массікот, дослідник американської НКО Rand.

На її думку, Росія може завдати ударів з повітря по українських військових та інфраструктурних об'єктах.

За словами Массікот, в такому випадку можуть бути залучені крилаті і балістичні ракети, з якими українським системам ППО "складно буде впоратися".

Крім того, Росія може використовувати важку артилерію і вогнемети. Експерт зазначила, що наслідки такого нападу будуть "руйнівними" для українських ЗС.

Другий сценарій - повномасштабне вторгнення в Україну, відзначають аналітики.

Вони вважають такий варіант менш імовірним, тому що для його здійснення Росії знадобиться більше військових, багато з яких в результаті можуть загинути.

Нагадаємо, 30 грудня президенти Росії і США провели чергову телефонну розмову. Він тривав 50 хвилин і стосувався переважно ситуації навколо кордонів України.

Як розповіли в Білому домі, Байден закликав Путіна до деескалації ситуації, а також пригрозив наслідками у разі російського вторгнення в Україну.

Крім того, Путін і Байден домовилися продовжити діалог, але вже наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДжозеф Байден