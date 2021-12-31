Авіаудари або масштабне вторгнення: у США описали сценарії можливої атаки РФ на Україну

Перший варіант - точкові авіаудари, вважає Дара Массікот, дослідник американської НКО Rand.

На її думку, Росія може завдати ударів з повітря по українських військових та інфраструктурних об'єктах.

За словами Массікот, в такому випадку можуть бути залучені крилаті і балістичні ракети, з якими українським системам ППО "складно буде впоратися".

Крім того, Росія може використовувати важку артилерію і вогнемети. Експерт зазначила, що наслідки такого нападу будуть "руйнівними" для українських ЗС.

Другий сценарій - повномасштабне вторгнення в Україну, відзначають аналітики.

Вони вважають такий варіант менш імовірним, тому що для його здійснення Росії знадобиться більше військових, багато з яких в результаті можуть загинути.