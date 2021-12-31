ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиаудары или масштабное вторжение: в США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 31 декабря 2021 02:10
Авиаудары или масштабное вторжение: в США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину Фото: в США назвали два сценария возможного вторжения в Украину (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Аналитики в США считают, что Россия может нанести авиаудары по территории Украины. Другой, менее вероятный вариант - полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Первый вариант - точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND.

По ее мнению, Россия может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.

По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".

Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.

Второй сценарий - полномасштабное вторжение в Украину, отмечают аналитики.

Они считают такой вариант менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.

Напомним, 30 декабря президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он длился 50 минут и касался преимущественно ситуации вокруг границ Украины.

Как рассказали в Белом доме, Байден призвал Путина к деэскалации ситуации, а также пригрозил последствиями в случае российского вторжения в Украину.

Кроме того, Путин и Байден договорились продолжить диалог, но уже в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину
Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину
DAILY
Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук