Авиаудары или масштабное вторжение: в США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину
Аналитики в США считают, что Россия может нанести авиаудары по территории Украины. Другой, менее вероятный вариант - полномасштабное вторжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Первый вариант - точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND.
По ее мнению, Россия может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.
По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".
Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.
Второй сценарий - полномасштабное вторжение в Украину, отмечают аналитики.
Они считают такой вариант менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.
Напомним, 30 декабря президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он длился 50 минут и касался преимущественно ситуации вокруг границ Украины.
Как рассказали в Белом доме, Байден призвал Путина к деэскалации ситуации, а также пригрозил последствиями в случае российского вторжения в Украину.
Кроме того, Путин и Байден договорились продолжить диалог, но уже в следующем году.