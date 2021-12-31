Авіаудари або масштабне вторгнення: у США описали сценарії можливої атаки РФ на Україну
Аналітики в США вважають, що Росія може завдати авіаударів по території України. Інший, менш ймовірний варіант-повномасштабне вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Перший варіант - точкові авіаудари, вважає Дара Массікот, дослідник американської НКО Rand.
На її думку, Росія може завдати ударів з повітря по українських військових та інфраструктурних об'єктах.
За словами Массікот, в такому випадку можуть бути залучені крилаті і балістичні ракети, з якими українським системам ППО "складно буде впоратися".
Крім того, Росія може використовувати важку артилерію і вогнемети. Експерт зазначила, що наслідки такого нападу будуть "руйнівними" для українських ЗС.
Другий сценарій - повномасштабне вторгнення в Україну, відзначають аналітики.
Вони вважають такий варіант менш імовірним, тому що для його здійснення Росії знадобиться більше військових, багато з яких в результаті можуть загинути.
Нагадаємо, 30 грудня президенти Росії і США провели чергову телефонну розмову. Він тривав 50 хвилин і стосувався переважно ситуації навколо кордонів України.
Як розповіли в Білому домі, Байден закликав Путіна до деескалації ситуації, а також пригрозив наслідками у разі російського вторгнення в Україну.
Крім того, Путін і Байден домовилися продовжити діалог, але вже наступного року.