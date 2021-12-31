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Авіаудари або масштабне вторгнення: у США описали сценарії можливої атаки РФ на Україну

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Вашингтон, П'ятниця 31 грудня 2021 02:10
Авіаудари або масштабне вторгнення: у США описали сценарії можливої атаки РФ на Україну Фото: у США назвали два сценарії можливого вторгнення в Україну (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Аналітики в США вважають, що Росія може завдати авіаударів по території України. Інший, менш ймовірний варіант-повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Перший варіант - точкові авіаудари, вважає Дара Массікот, дослідник американської НКО Rand.

На її думку, Росія може завдати ударів з повітря по українських військових та інфраструктурних об'єктах.

За словами Массікот, в такому випадку можуть бути залучені крилаті і балістичні ракети, з якими українським системам ППО "складно буде впоратися".

Крім того, Росія може використовувати важку артилерію і вогнемети. Експерт зазначила, що наслідки такого нападу будуть "руйнівними" для українських ЗС.

Другий сценарій - повномасштабне вторгнення в Україну, відзначають аналітики.

Вони вважають такий варіант менш імовірним, тому що для його здійснення Росії знадобиться більше військових, багато з яких в результаті можуть загинути.

Нагадаємо, 30 грудня президенти Росії і США провели чергову телефонну розмову. Він тривав 50 хвилин і стосувався переважно ситуації навколо кордонів України.

Як розповіли в Білому домі, Байден закликав Путіна до деескалації ситуації, а також пригрозив наслідками у разі російського вторгнення в Україну.

Крім того, Путін і Байден домовилися продовжити діалог, але вже наступного року.

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