Авіаудари по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Авіаудар по Запоріжжю

22 вересня близько 23:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу авіаударів.

Згодом голова ОВА та Нацполіція Запорізької області повідомили, що окупанти, ймовірно, застосували керовані авіабомби. Зафіксовано шість ударів по Запоріжжю та його околицях, які були завдані в період з 22:19 до 23:04.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.