Авиаудары по Запорожью: количество раненых выросло

По уточненной информации, четыре женщины находятся в больнице в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие лечатся дома.

Атака нанесла значительные разрушения: повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. Россияне совершили по меньшей мере семь авиационных ударов по городу и Запорожскому району.

На местах обстрелов работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты Несокрушимости, где пострадавшие могут получить необходимую помощь и информацию.

Обновлено 10:30

МВД Украины сообщило, что количество пострадавших в результате ночной атаки по Запорожью возросло до 17 человек, среди них один ребенок.

На местах работали спасатели, полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования ОКК Украины и другие профильные службы города.