Авіаудар по Краматорську: рятувальники відновили розбір завалів - шукають людину

Удар по Краматорську

Увечері 21 червня, після 22:00, російські війська завдали серію авіаударів по Краматорську.

За словами керівника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, було зафіксовано сім ударів по промислових об’єктах та житлових районах міста. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Станом на опівніч 22 червня повідомлялося про одного пораненого.

Як уточнили в прокуратурі, місто атакували авіабомбами. Один зі снарядів частково зруйнував чотириповерховий житловий будинок.

За оновленими даними було відомо, що чотири людини загинули, ще чотири отримали поранення.

Одночасно під ударом опинився Слов’янськ. Там внаслідок атаки загинув підліток, ще троє людей отримали поранення. Окупанти пошкодили ударом 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі, чотири багатоповерхівки, виробниче приміщення та три автомобілі.

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