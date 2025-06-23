RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Авиаудар по Краматорску: спасатели возобновили разбор завалов - ищут человека

Фото: Авиаудар РФ в Краматорске разрушил жилой дом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Краматорске Донецкой области уже вторые сутки продолжается спасательная операция после авиаудара по жилому дому. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

21 июня российская авиабомба попала в жилую четырехэтажку. В результате удара часть здания обвалилась.

По обновленным данным, погибли четыре человека - их тела деблокировали спасатели. Еще четверо получили ранения, из них трое были спасены из-под обломков.

Под завалами, вероятно, до сих пор может оставаться один человек. На месте работают экстренные службы, продолжается разбор конструкций - уже убрано более 230 тонн разрушенных фрагментов дома.

В ГСЧС отметили, что операция осложняется масштабами разрушения и угрозой повторных обвалов.

 

Фото: последствия вражеского удара по Краматорску (t.me/dsns_telegram)

 

Удар по Краматорску

Вечером 21 июня, после 22:00, российские войска нанесли серию авиаударов по Краматорску.

По словам руководителя городской военной администрации Александра Гончаренко, было зафиксировано семь ударов по промышленным объектам и жилым районам города. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом. По состоянию на полночь 22 июня сообщалось об одном раненом.

Как уточнили в прокуратуре, город атаковали авиабомбами. Один из снарядов частично разрушил четырехэтажный жилой дом.

По обновленным данным было известно, что четыре человека погибли, еще четыре получили ранения.

Одновременно под ударом оказался Славянск. Там в результате атаки погиб подросток, еще три человека получили ранения. Оккупанты повредили ударом 32 частных дома, два админздания, четыре многоэтажки, производственное помещение и три автомобиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВойна в Украине