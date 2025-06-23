Авіаудар по Краматорську: рятувальники відновили розбір завалів - шукають людину

В Краматорську Донецької області вже другу добу триває рятувальна операція після авіаудару по житловому будинку. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

У ДСНС зауважили, що операція ускладнюється масштабами руйнування та загрозою повторних обвалів.

Під завалами, ймовірно, досі може залишатися одна людина. На місці працюють екстрені служби, триває розбір конструкцій - уже прибрано понад 230 тонн зруйнованих фрагментів будинку.

За оновленими даними, загинули четверо людей - їхні тіла деблокували рятувальники. Ще четверо отримали поранення, з них троє були врятовані з-під уламків.

Удар по Краматорську

Увечері 21 червня, після 22:00, російські війська завдали серію авіаударів по Краматорську.

За словами керівника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, було зафіксовано сім ударів по промислових об’єктах та житлових районах міста. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Станом на опівніч 22 червня повідомлялося про одного пораненого.

Як уточнили в прокуратурі, місто атакували авіабомбами. Один зі снарядів частково зруйнував чотириповерховий житловий будинок.

За оновленими даними було відомо, що чотири людини загинули, ще чотири отримали поранення.

Одночасно під ударом опинився Слов’янськ. Там внаслідок атаки загинув підліток, ще троє людей отримали поранення. Окупанти пошкодили ударом 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі, чотири багатоповерхівки, виробниче приміщення та три автомобілі.

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