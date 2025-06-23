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Авиаудар по Краматорску: спасатели возобновили разбор завалов - ищут человека

Краматорск, Понедельник 23 июня 2025 11:51
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Авиаудар по Краматорску: спасатели возобновили разбор завалов - ищут человека Фото: Авиаудар РФ в Краматорске разрушил жилой дом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Краматорске Донецкой области уже вторые сутки продолжается спасательная операция после авиаудара по жилому дому. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

21 июня российская авиабомба попала в жилую четырехэтажку. В результате удара часть здания обвалилась.

По обновленным данным, погибли четыре человека - их тела деблокировали спасатели. Еще четверо получили ранения, из них трое были спасены из-под обломков.

Под завалами, вероятно, до сих пор может оставаться один человек. На месте работают экстренные службы, продолжается разбор конструкций - уже убрано более 230 тонн разрушенных фрагментов дома.

В ГСЧС отметили, что операция осложняется масштабами разрушения и угрозой повторных обвалов.

Фото: последствия вражеского удара по Краматорску (t.me/dsns_telegram)

Удар по Краматорску

Вечером 21 июня, после 22:00, российские войска нанесли серию авиаударов по Краматорску.

По словам руководителя городской военной администрации Александра Гончаренко, было зафиксировано семь ударов по промышленным объектам и жилым районам города. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом. По состоянию на полночь 22 июня сообщалось об одном раненом.

Как уточнили в прокуратуре, город атаковали авиабомбами. Один из снарядов частично разрушил четырехэтажный жилой дом.

По обновленным данным было известно, что четыре человека погибли, еще четыре получили ранения.

Одновременно под ударом оказался Славянск. Там в результате атаки погиб подросток, еще три человека получили ранения. Оккупанты повредили ударом 32 частных дома, два админздания, четыре многоэтажки, производственное помещение и три автомобиля.

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