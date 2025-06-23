Авиаудар по Краматорску: спасатели возобновили разбор завалов - ищут человека

В Краматорске Донецкой области уже вторые сутки продолжается спасательная операция после авиаудара по жилому дому. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

21 июня российская авиабомба попала в жилую четырехэтажку. В результате удара часть здания обвалилась. По обновленным данным, погибли четыре человека - их тела деблокировали спасатели. Еще четверо получили ранения, из них трое были спасены из-под обломков. Под завалами, вероятно, до сих пор может оставаться один человек. На месте работают экстренные службы, продолжается разбор конструкций - уже убрано более 230 тонн разрушенных фрагментов дома. В ГСЧС отметили, что операция осложняется масштабами разрушения и угрозой повторных обвалов. Фото: последствия вражеского удара по Краматорску (t.me/dsns_telegram)