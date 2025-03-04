Авіаудар по Костянтинівці: пошкоджено 25 будинків, електромережі та адмінбудівлю

Обстріли Костянтинівки

У ніч на 26 лютого російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по житлових районах міста. Цього разу ніхто не постраждав.

Крім того, росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Є жертва, поранені, ще одна людина під завалами.