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Авіаудар по Костянтинівці: пошкоджено 25 будинків, електромережі та адмінбудівлю

Фото: Атака РФ на Костянтинівку (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Російський авіаудар по Костянтинівці зруйнував приватний будинок та пошкодив 25 інших будівель. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram глави Донецької області Вадима Філашкіна.

Минулої доби внаслідок ворожого авіаудару в Костянтинівці було зруйновано приватний житловий будинок.

Інформація про можливих постраждалих під завалами не підтвердилася - рятувальники не виявили жертв після ретельної перевірки.

 Фото: ДСНС України

Однак удар залишив серйозні руйнування: пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю, гараж, 4 лінії електропередач і газогін.

Ситуація по області

У Покровську загинула одна людина, зруйновано 1 будинок, пошкоджено 3, а також 1 будинок пошкоджено у Гришиному.

У Краматорському районі в Лимані пошкоджено 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, лінію електропередач і газогін.

 Фото: глави Донецької області Вадима Філашкіна.

У Слов'янську внаслідок обстрілів пошкоджено 7 будинків та виробниче приміщення. У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Загалом за добу російські війська 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. В результаті обстрілів з лінії фронту було евакуйовано 1551 людину, зокрема 3 дитини.

Обстріли Костянтинівки

У ніч на 26 лютого російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по житлових районах міста. Цього разу ніхто не постраждав.

Крім того, росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Є жертва, поранені, ще одна людина під завалами.

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