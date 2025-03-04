Авиаудар по Константиновке: повреждены 25 домов, электросети и админздание

За прошедшие сутки в результате вражеского авиаудара в Константиновке был разрушен частный жилой дом.

Информация о возможных пострадавших под завалами не подтвердилась - спасатели не обнаружили жертв после тщательной проверки.

Фото: ГСЧС Украины

Однако удар оставил серьезные разрушения: повреждены 25 частных домов, админздание, гараж, 4 линии электропередач и газопровод.

Ситуация по области

В Покровске погиб один человек, разрушен 1 дом, повреждены 3, а также 1 дом поврежден в Гришино.

В Краматорском районе в Лимане повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

Фото: главы Донецкой области Вадима Филашкина.

В Славянске в результате обстрелов повреждены 7 домов и производственное помещение. В Бахмутском районе в Северске повреждены 8 домов.

Всего за сутки российские войска 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов с линии фронта был эвакуирован 1551 человек, в том числе 3 ребенка.