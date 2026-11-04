Авіаудар по Комишувасі. 40 людей загинули, понад 30 - під завалами

Трагедія у Комишувасі

Зеленський заявив, що вже третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області.

"Девʼять авіабомб випустили росіяни. Спочатку вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце", - нагадав він.



Операція проходить під постійною загрозою нових російських ударів.

"Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами", - уточнив Зеленський.

Фото: знищена через авіаудар РФ школа у Комишувасі (t.me/V_Zelenskiy_official)

Реакція світу

Зеленський зауважив, що дуже мало реакції світу на цю "божевільну атаку".

"Але вона, як і тисячі й тисячі інших воєнних злочинів, які Росія вчинила проти України та українців, вимагає сильної реакції. Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді", - зазначив він.

Президент розраховує на реакцію світу - актуальну підтримку України з ППО.