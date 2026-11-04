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Авиаудар по Камышевахе. 40 человек погибли, более 30 - под завалами

16:03 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: уничтоженная российским авиаударом школа в Камышевахе (t.me/V_Zelenskiy_official)

В Камышевахе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция после массированного российского авиаудара 2 ноября. Число погибших увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Трагедия в Камышевахе

Зеленский заявил, что уже третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по школе в поселке Камышеваха Запорожской области.

"Девять авиабомб выпустили россияне. Сначала ударили по людям, которые пришли получить гуманитарную помощь, а затем по прибывшим на место спасателям и полицейским", - напомнил он.

Операция проходит под неизменной опасностью новых российских ударов.

"По состоянию на данный момент известно о 40 погибших. Некоторые тела, к сожалению, пока не удалось идентифицировать. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще более 30 человек могут оставаться под завалами", - уточнил Зеленский.

Фото: уничтожена из-за авиаудара РФ школа в Камышевасе (t.me/V_Zelenskiy_official)

Реакция мира

Зеленский заметил, что очень мало реакции мира на эту "сумасшедшую атаку".

"Но она, как и тысячи и тысячи других военных преступлений, которые Россия совершила против Украины и украинцев, требует сильной реакции. Зло всегда идет дальше, если остается без ответа", - отметил он.

Президент рассчитывает на реакцию мира - актуальную поддержку Украины по ПВО.

Ранее РБК-Украина писало, что в Камышевахе Запорожской области количество погибших в результате российского удара в понедельник, 2 ноября,возросло до 37 человек.

Напомним, Россия дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

Кроме того, 3 ноября сообщалось, что пропавшими без вести в Камышевасе считаются 58 человек .

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