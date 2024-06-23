Авіаудар по будинку в Харкові: у ДСНС уточнили дані про жертви, рятувальні роботи завершено

Так, за уточненою інформацією, кількість жертв через ворожий авіаудар по п'ятиповерхівці склала дві людини. Зазначимо, перед тим в Харківській обласній прокуратурі озвучували дані щодо трьох жертв.

У ДСНС розповіли, що постраждали 53 особи, серед яких три дитини.

"За даною адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини", - йдеться в повідомленні надзвичайників.

Як поінформували в ДСНС, станом на 06:30 23 червня на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок були завершені аварійно-рятувальні роботи.

"Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки", - додали надзвичайники.

Російський удар КАБом по Харкову

Нагадаємо, вчора вдень, 22 червня, російські окупанти скинули на Харків відразу 4 керовані авіабомби, й одна з них влучила в житловий будинок.

За даними на вчорашній вечір, кількість постраждалих в результаті удару КАБами по Харкову перевалила за 50 людей, і серед постраждалих є діти. Відомо про трьох загиблих.

Додамо, на обстріл Харкова вже відреагував президент Володимир Зеленський - він закликав партнерів до сильних рішень, які б допомогли ЗСУ знищувати російську бойову авіацію на території РФ.