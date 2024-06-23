Авиаудар по дому в Харькове: ГСЧС уточнила данные о жертвах, спасательные работы завершены

Так, по уточненной информации, количество жертв из-за вражеского авиаудара по пятиэтажке составило два человека. Отметим, перед тем в Харьковской областной прокуратуре озвучивали данные о трех жертвах.

В ГСЧС рассказали, что пострадали 53 человека, среди которых три ребенка.

"По данному адресу в результате попадания авиабомбы погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении чрезвычайников.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 06:30 23 июня на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом были завершены аварийно-спасательные работы.

"В общей сложности на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники", - добавили чрезвычайники.

Российский удар КАБом по Харькову

Напомним, вчера днем, 22 июня, российские оккупанты сбросили на Харьков сразу 4 управляемых авиабомб, и одна из них попала в жилой дом.

По данным на вчерашний вечер, количество пострадавших в результате удара КАБами по Харькову перевалило за 50 человек, и среди пострадавших есть дети. Известно о трех погибших.

Добавим, на обстрел Харькова уже отреагировал президент Владимир Зеленский - он призвал партнеров к сильным решениям, которые помогли бы ВСУ уничтожать российскую боевую авиацию на территории РФ.