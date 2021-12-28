ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Авіацію НАТО за рік піднімали майже 300 разів на перехоплення російських літаків

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 07:27
Авіацію НАТО за рік піднімали майже 300 разів на перехоплення російських літаків Фото: кількість перехоплень НАТО російських літаків досягла 290 за рік (warfor.me)
Автор: Артур Родивилов

У 2021 році літаки НАТО найчастіше здійснювали вильоти в Східній Європі через російські військові повітряні судна. Авіація РФ літала близько до кордонів повітряного простору країн-членів Аьянса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

При цьому в НАТО зазначили, що, як правило, перехоплення відбувалося без інцидентів.

"У 2021 році у відповідь на дії російської авіації було виконано 290 з приблизно 370 вильотів. Більшість з них мали місце в Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону", - заявили в Альянсі.

Нагадаємо, Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Після цього заступник Міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив, що НАТО нібито готується до збройного конфлікту з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Україні виділено 300 млн доларів
Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Україні виділено 300 млн доларів
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика