Авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО россиян на юге, - Оперативное командование
Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении. Наши воины 3 ноября уничтожили десятки единиц живой силы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Подразделения ВСУ продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и преобладают противника в огневом поражении.
В ОК "Юг" отмечают, что украинская авиация в течение боевого дня нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре.
В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.
Благодаря умелым действиям наших защитников было уничтожено:
- 32 захватчика;
- танк;
- 9 единиц другой автобронетехники.
Кроме этого, в Баштанском районе, близ Снигиревки, ВСУ сожгли 2 российских склада с боеприпасами.
Напомним, недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.