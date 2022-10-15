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Авіація ЗСУ потужно вдарила по окупантах на півдні: знищено 2 "Гради" і склад боєприпасів ворога

Фото: Авіація ЗСУ потужно вдарила по окупантах на півдні (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 14 жовтня знищили та пошкодили багато техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією завдано 13 ударів по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки противника, зокрема по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу", - зазначили наші військові.

В ОК "Південь" вказали, що підтверджені втрати Росії складають:

  • 18 солдатів;
  • 2 самохідні гаубиці "Мста-С";
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • 1 самохідна гармата 203 калібру "Піон";
  • 4 одиниці авто-бронетехніки;
  • 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Окрім цього, було пошкоджено 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", 1 танк та іншу броньовану техніку.

В Оперативному командуванні додали, що у деокупованих населених пунктах Херсонської області продовжуються стабілізаційні заходи, в ході яких були виявлені арсенали зброї окупаційних військ.

"Понад пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", понад 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін найближчим часом буде скеровано по їх власникам найкоротшим способом доставки", - підсумували військові.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна оприлюдило матеріал "Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій".

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