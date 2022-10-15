Авіація ЗСУ потужно вдарила по окупантах на півдні: знищено 2 "Гради" і склад боєприпасів ворога

"Авіацією завдано 13 ударів по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки противника, зокрема по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу", - зазначили наші військові.

В ОК "Південь" вказали, що підтверджені втрати Росії складають:

18 солдатів;

2 самохідні гаубиці "Мста-С";

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

1 самохідна гармата 203 калібру "Піон";

4 одиниці авто-бронетехніки;

1 склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Окрім цього, було пошкоджено 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", 1 танк та іншу броньовану техніку.

В Оперативному командуванні додали, що у деокупованих населених пунктах Херсонської області продовжуються стабілізаційні заходи, в ході яких були виявлені арсенали зброї окупаційних військ.

"Понад пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", понад 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін найближчим часом буде скеровано по їх власникам найкоротшим способом доставки", - підсумували військові.