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Авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам на юге: уничтожены 2 "Града" и склад боеприпасов врага

Фото: Авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам на юге (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 14 октября уничтожили и повредили многие техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Авиацией нанесено 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, в том числе по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса", - отметили наши военные.

В ОК "Юг" указали, что подтвержденные потери России составляют:

  • 18 солдат;
  • 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • 1 самоходная пушка 203 калибра "Пион";
  • 4 единицы автобронетехники;
  • 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Кроме этого, были повреждены 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника.

В Оперативном командовании добавили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

"Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки", - подытожили военные.

Напомним, ранее РБК-Украина обнародовало материал "Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий".

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