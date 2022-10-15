Авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам на юге: уничтожены 2 "Града" и склад боеприпасов врага

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 14 октября уничтожили и повредили многие техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Авиацией нанесено 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, в том числе по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса", - отметили наши военные.
В ОК "Юг" указали, что подтвержденные потери России составляют:
Кроме этого, были повреждены 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника.
В Оперативном командовании добавили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.
"Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки", - подытожили военные.
Напомним, ранее РБК-Украина обнародовало материал "Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий".
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