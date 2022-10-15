Авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам на юге: уничтожены 2 "Града" и склад боеприпасов врага

"Авиацией нанесено 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, в том числе по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса", - отметили наши военные.

В ОК "Юг" указали, что подтвержденные потери России составляют:

18 солдат;

2 самоходные гаубицы "Мста-С";

2 реактивные системы залпового огня "Град";

1 самоходная пушка 203 калибра "Пион";

4 единицы автобронетехники;

1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Кроме этого, были повреждены 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника.

В Оперативном командовании добавили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

"Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки", - подытожили военные.