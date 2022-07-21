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Авиация ВСУ на юге нанесла десять ударов по противнику: какие цели поражены

Фото: Авиация ВСУ на юге нанесла десять ударов по противнику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинская авиация на южном направлении за день нанесла десять ударов по врагу, из них три вертолетных и семь с применением бомбардировщиков и штурмовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В ходе вылетов поражено пять вражеских опорных пунктов, несколько скоплений живой силы и техники противника в Херсонской области, а также два склада боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 200 оккупантов.

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