Авіація ЗСУ на півдні завдала десять ударів по противнику: які цілі вражені

Українська авіація на південному напрямку за день завдала десять ударів по ворогу, з них три вертолітних і сім із застосуванням бомбардувальників і штурмовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
В ході вильотів уражено п'ять ворожих опорних пунктів, кілька скупчень живої сили і техніки противника в Херсонській області, а також два склади боєприпасів в Миколаївській і Херсонській областях.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нових втратах російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 200 окупантів.
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