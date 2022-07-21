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Авіація ЗСУ на півдні завдала десять ударів по противнику: які цілі вражені

Фото: Авіація ЗСУ на півдні завдала десять ударів по противнику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українська авіація на південному напрямку за день завдала десять ударів по ворогу, з них три вертолітних і сім із застосуванням бомбардувальників і штурмовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

В ході вильотів уражено п'ять ворожих опорних пунктів, кілька скупчень живої сили і техніки противника в Херсонській області, а також два склади боєприпасів в Миколаївській і Херсонській областях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нових втратах російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 200 окупантів.

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