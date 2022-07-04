Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов противника в Николаевской области, - ОК "Юг"

Украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов в Баштанском и Снегиревском районах Николаевской области. Есть подтверждение ликвидации одного склада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
Парами ударных вертолетов Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды за день атаковал позиции ВСУ в районе административной границы Херсонской и Николаевской областей. Потерь нет.
Пытаясь разведать позиции украинской армии в Херсонской области, войска РФ запустили беспилотник «Орлан-10», который силами расчета переносного ЗРК был сбит.
За сутки подтвержденные потери противника составили 47 солдат и офицеров, две самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также три единицы бронированной техники.
Напомним, сегодня, 3 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска, таким образом оставив последний крупный город, который украинская сторона удерживала в Луганской области.
При этом Зеленский заверил, что украинские войска вернутся в Лисичанск после того, как получат достаточные объемы вооружений. Отступление он объяснил тем, что командование отводит бойцов с направлений, где противник имеет большое огневое преимущество.
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