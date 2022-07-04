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Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів противника в Миколаївській області, - ОК "Південь"

Фото: українська авіація завдала удару по складу боєприпасів противника (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Українська авіація завдала ударів по складах боєприпасів окупантів у Баштанському районі Миколаївської області. Є підтвердження ліквідації одного складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Парами ударних вертольотів Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі за день атакував позиції ЗСУ в районі адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. Втрат немає.

Намагаючись розвідати позиції української армії в Херсонській Області, війська РФ запустили безпілотник "Орлан-10", який силами розрахунку переносного ЗРК був збитий.

За добу підтверджені втрати противника склали 47 солдатів і офіцерів, дві самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція і станція радіоелектронної розвідки, а також три одиниці броньованої техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня 2022 року, Збройні Сили України вийшли з Лисичанська, таким чином залишивши останнє велике місто, яке українська сторона утримувала в Луганській області.

При цьому Зеленський запевнив, що українські війська повернуться до Лисичанська після того, як отримають достатні обсяги озброєнь. Відступ він пояснив тим, що командування відводить бійців з напрямків, де противник має велику вогневу перевагу.

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Збройні сили УкраїниХерсонВійська РФВторгнення Росії до України