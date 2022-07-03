Зеленский отреагировал на отход из Лисичанска и доклад Шойгу по Луганской области

"Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь превыше всего. И если командование нашей армии забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшую огневую преимущество, в частности, это касается и Лисичанска, это означает, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", - заявил Зеленский.

Также президент упомянул в своем обращении доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который заявил о полной оккупации Луганской области.

"Когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, то пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной, и сейчас, что они имеют и сколько за это заплатили. Нынешние их доклады пойдут прахом, как и тогдашние", - подчеркнул глава украинского государства.