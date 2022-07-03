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Зеленский отреагировал на отход из Лисичанска и доклад Шойгу по Луганской области

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Киев, Воскресенье 03 июля 2022 22:56
Зеленский отреагировал на отход из Лисичанска и доклад Шойгу по Луганской области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь превыше всего. И если командование нашей армии забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшую огневую преимущество, в частности, это касается и Лисичанска, это означает, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", - заявил Зеленский.

Также президент упомянул в своем обращении доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который заявил о полной оккупации Луганской области.

"Когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, то пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной, и сейчас, что они имеют и сколько за это заплатили. Нынешние их доклады пойдут прахом, как и тогдашние", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, сегодня, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава.

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