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Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге

Фото: авиация ВСУ нанесла удар по врагу на юге (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по опорным пунктам российских оккупантов на Юге. ВСУ уничтожили живую силу и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что наши воины в течение боевого дня, 21 июля, в 8 раз атаковали с воздуха позиции и запасы противника. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами - 3.

"Нанесено поражение по пять опорных пунктах и двух складах боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава на Николаевщине", - проинформировали в ОК "Юг".

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Сейчас подтверждены потери врага:

  • 35 человек;
  • самоходная гаубица "Мста-С";
  • 2 беспилотных разведчика;
  • 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.

Напомним, 20 июля Вооруженные силы Украины уничтожили полевой артиллерийский склад российских оккупантов вблизи поселка Опытное в Херсонской области.

Кроме этого, на рассвете 21 июля наша авиация истребителем и парой вертолетов ударила по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного.

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