Иллюстративное фото: украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники РФ в Херсонской области wiktionary.org)

Вооруженные силы Украины ударили по скоплению российских войск и их техники в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного", - сказано у него. Потери врага еще определяются.