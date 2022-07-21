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Украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники РФ в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 21 июля 2022 18:17
Украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники РФ в Херсонской области Иллюстративное фото: украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники РФ в Херсонской области wiktionary.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины ударили по скоплению российских войск и их техники в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного", - сказано у него.

Потери врага еще определяются.

Напомним, 20 июля украинские защитники уничтожили полевой артиллерийский склад россиян возле поселка Опытное в Херсонской области.

Кроме этого, в Херсонской области из-за обстрелов оккупантов выгорело более 240 гектаров пшеницы. Также уничтожено около 10 гектаров леса.

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Херсонская область
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