Украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники РФ в Херсонской области
Иллюстративное фото: украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники РФ в Херсонской области wiktionary.org)
Вооруженные силы Украины ударили по скоплению российских войск и их техники в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного", - сказано у него.
Потери врага еще определяются.
Напомним, 20 июля украинские защитники уничтожили полевой артиллерийский склад россиян возле поселка Опытное в Херсонской области.
Кроме этого, в Херсонской области из-за обстрелов оккупантов выгорело более 240 гектаров пшеницы. Также уничтожено около 10 гектаров леса.