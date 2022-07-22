RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по опорних пунктах і скупченню ворога на півдні

Фото: Авіація ЗСУ завдала удару по ворогу на півдні (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Україна

Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по опорних пунктах російських окупантів на Півдні. ЗСУ знищили живу силу та техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що наші воїни протягом бойового дня, 21 липня, 8 разів атакували з повітря позиції та запаси противника. Бомбардувальниками і літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами - 3.

"Нанесено ураження по п'ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині", - поінформували в ОК "Південь".

Всього ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджені втрати ворога:

  • 35 осіб;
  • самохідна гаубиця "Мста-С";
  • 2 безпілотних розвідники;
  • 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.

Нагадаємо, 20 липня Збройні сили України знищили польовий артилерійський склад російських окупантів поблизу селища Дослідне у Херсонській області.

Окрім цього, на світанку 21 липня наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів вдарила по скупченням ворожої сили та техніки в районі Великої Олександрівки та Ольгиного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України