Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по опорних пунктах і скупченню ворога на півдні

Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по опорних пунктах російських окупантів на Півдні. ЗСУ знищили живу силу та техніку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що наші воїни протягом бойового дня, 21 липня, 8 разів атакували з повітря позиції та запаси противника. Бомбардувальниками і літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами - 3.
"Нанесено ураження по п'ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині", - поінформували в ОК "Південь".
Всього ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджені втрати ворога:
Нагадаємо, 20 липня Збройні сили України знищили польовий артилерійський склад російських окупантів поблизу селища Дослідне у Херсонській області.
Окрім цього, на світанку 21 липня наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів вдарила по скупченням ворожої сили та техніки в районі Великої Олександрівки та Ольгиного.