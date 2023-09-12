ua en ru
Вт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Авіація та дим. У Криму зранку лунають вибухи

Крим, Вівторок 12 вересня 2023 11:24
UA EN RU
Авіація та дим. У Криму зранку лунають вибухи Фото: у Криму лунають вибухи 12 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи лунають у Криму у вівторок, 12 вересня. При цьому російські окупанти підняли в небо бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

При цьому в соцмережі пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.

"Що за бабах на південний захід від Красноперекопська?" - пишуть у Telegram-каналі "Кримський вітер". Над Перекопськом окупанти тут же підняли гелікоптери.

Причому вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу.

"За нашими даними, у Красноперекопскопському районі потужність вибуху найбільше відчули ці села. Поки невідомо, що саме і де вибухнуло", - додають у Telegram-каналі.

Авіація та дим. У Криму зранку лунають вибухи

Вибухи у Криму

Тимчасово окупований Крим був захоплений Росією у 2014 році. При цьому після вторгнення окупантів в Україну в лютому 2022 року на півострові постійно відбуваються вибухи в місцях дислокації російських військових і не тільки.

Зазначимо, що у Красноперекопську вибухи відбуваються не вперше. Наприклад, наприкінці липня у Красноперекопську також повідомляли про вибухи, а окупанти також не полінувалися тоді підняти у небо авіацію.

Для довідки

Красноперекопськ знаходиться в південній частині Перекопського перешийка, на північ від кримської столиці Сімферополя. Поряд із Красноперекопськом проходить Північно-Кримський канал.

Авіація та дим. У Криму зранку лунають вибухи

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Крым
NEWS
Зеленський ветував законопроект про електронні декларації
Зеленський ветував законопроект про електронні декларації
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ