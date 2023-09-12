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Авиация и дым. В Крыму с утра раздаются взрывы

Крым, Вторник 12 сентября 2023 11:24
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Авиация и дым. В Крыму с утра раздаются взрывы Фото: в Крыму раздаются взрывы 12 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы раздаются в Крыму во вторник, 12 сентября. При этом, российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

При этом, в соцсети пишут о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Но местные жители говорят о "хлопках" в Красноперекопске.

"Что за бабах на юго-запад от Красноперекопска?" - пишут в Telegram-канале "Крымский ветер". Над Перекопском оккупанты тут же подняли вертолеты.

Причем взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных поблизости.

"По нашим данным, в Красноперекопскопском районе мощность взрыва больше всех ощутили эти села. Пока неизвестно, что именно и где взорвалось", - добавляют в Telegram-канале.

Авиация и дым. В Крыму с утра раздаются взрывы

Взрывы в Крыму

Временно оккупированный Крым был захвачен Россией в 2014 году. При этом, после вторжения оккупантов в Украину в феврале 2022 года, на полуострове постоянно происходят взрывы в местах дислокации российских военных и не только.

Отметим, что в самом Красноперекопске взрывы происходят не впервые. Например, в конце июля в Красноперекопске также сообщали о взрывах, а оккупанты также не поленились тогда поднять в небо авиацию.

Для справки

Красноперекопск находится в южной части Перекопского перешейка, к северу от крымской столицы Симферополя. Рядом с Красноперекопском проходит Северо-Крымский канал.

Авиация и дым. В Крыму с утра раздаются взрывы

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