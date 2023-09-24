Авіація Сил оборони знищила два російські безпілотники в Запорізькій області

"Станом на 14:06 в Запорізької області винищувачем знищено 2 БпЛА противника, які попередньо ідентифіковані як ZALA та Орлан", - йдеться у повідомленні.

Безпілотник ZALA

ZALA - це серія дронів, які виробляє російська компанія "Zala Aero Group Безпілотні системи" з Іжевська. До неї входять апарати літакового і вертолітного типів, призначені для ведення розвідки.

Безпілотник "Орлан-10"

"Орлан-10" - російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості виробництва.

Атаки дронами

Російські окупанти постійно вдаються до обстрілів України за допомогою безпілотників.

Зокрема, вночі 20 вересня загарбники запустили кілька груп "Шахедів" по території України. Їх запускали з Курської та Бєлгородської областей РФ. Однією з цілей ворога стала Полтавська область.

Тоді росіяни випустили 24 БПЛА ударного типу, 17 з яких збила українська ППО.

Крім того, вчора ЗСУ знищили російські безпілотники у Миколаївській області.

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