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Авиация Сил обороны уничтожила два российских беспилотника в Запорожской области

Фото: Авиация Сил обороны уничтожила два российских беспилотника в Запорожской области (Telegram)
Автор: Валерия Полищук

Украинская авиация уничтожила два российских беспилотника, которые проводили разведку на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушного командования "Восход" в Facebook.

"По состоянию на 14:06 в Запорожской области истребителем уничтожено 2 БпЛА противника, которые предварительно идентифицированы как ZALA и Орлан", - говорится в сообщении. 

Беспилотник ZALA

ZALA - это серия дронов, которые производит российская компания "Zala Aero Group Беспилотные системы" из Ижевска. В нее входят аппараты самолетного и вертолетного типов, предназначенные для ведения разведки.

Беспилотник "Орлан-10"

"Орлан-10" - российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности производства. 

Атаки дронами

Российские оккупанты постоянно прибегают к обстрелам Украины с помощью беспилотников.

В частности ночью 20 сентября захватчики запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Их запускали из Курской и Белгородской областей РФ. Одной из целей неприятеля стала Полтавская область.

Тогда россияне выпустили 24 БПЛА ударного типа, 17 из которых сбили украинские ПВО.

Кроме того, вчера ВСУ уничтожили российские беспилотники в Николаевской области.

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