Авіація РФ продовжує нищити свої міста та села в Курській області, - Генштаб

Станом на 16:00, 24 листопада, від початку доби на фронті відбулося 122 бої. Сили оборони України стримують наступ ворога та вживають необхідних заходів для недопущення просування противника в глиб української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Соляники, Хрінівка, Басівка, Журавка, Новеньке, Олександрія, Волфине, Ободи та Тимофіївка.

Крім того, авіація ворога продовжує нищити свої села та міста у Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 18 ударів, скинувши при цьому 21 КАБ на власну територію.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Тихого та Вовчанська, одну атаку наші воїни відбили, наразі триває боєзіткнення. Також ворожа авіація завдала удару по Грановому авіабомбами.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Новоєгорівка, Терни, Ямполівка, Торське та Серебрянка, три боєзіткненя - тривають дотепер. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки російських загарбників поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку агресор здійснив шість спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 34 рази поблизу населених пунктів, таких як Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка. Двадцять три спроби окупантів просунутися вперед вже відбито, тривають бої.

На Времівському напрямку продовжуються п’ять ворожих атак поблизу Трудового, Новосілки та Макарівки. Вісім атак окупантів на цьому напрямку українські захисники вже відбили.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно намагався атакувати позиції українських підрозділів.

Триває операція в Курській області.Сили оборони відбили за сьогодні на цьому напрямку 12 атак окупаційних військ РФ, бої тривають.

На решті напрямках - без особливих змін.