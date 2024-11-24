Авиация РФ продолжает уничтожать свои города и деревни в Курской области, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 24 ноября, с начала суток на фронте произошло 122 боя. Силы обороны Украины сдерживают наступление врага и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Соляники, Хреновка, Басовка, Журавка, Новенькое, Александрия, Волфин, Обода и Тимофеевка.

Кроме того, авиация врага продолжает уничтожать свои деревни и города в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 18 ударов, сбросив при этом 21 КАБ на собственную территорию.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Тихого и Волчанска, одну атаку наши воины отбили, сейчас идет бой. Также вражеская авиация нанесла удар авиабомбами по Грановому.

На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполевка, Торское и Серебрянка, три боя - продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили четыре атаки российских захватчиков вблизи Часов Яра и Ступочек.

На Торецком направлении агрессор предпринял шесть попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Млечного. Силы обороны сдерживают давление и отбили 12 атак противника, четыре боя еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 34 раза вблизи населенных пунктов, таких как Берестки, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Ганивка. Двадцать три попытки окупантов продвинуться вперед уже отбиты, продолжаются бои.

На Времивском направлении продолжаются пять вражеских атак вблизи Трудового, Новоселки и Макаровки. Восемь атак окупантов на этом направлении украинские защитники уже отбили.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно пытался атаковать позиции украинских подразделений.

Продолжается операция в Курской области. Силы обороны отбили сегодня на этом направлении 12 атак оккупационных войск РФ, бои продолжаются.

На остальных направлениях - без особых изменений.