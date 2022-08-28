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Авиация РФ с неба Беларуси выпустила по Украине не менее пяти ракет

Фото: авиация РФ с неба Беларуси выпустила по Украине не менее пяти ракет (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Вечером 28 августа российская авиация вошла в воздушное пространство Беларуси из РФ и выпустила по территории Украины не менее пяти ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

В 19:14 из России через Мстиславль Могилёвской области зашли не менее пяти самолетов армии РФ, среди которых зафиксированы сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М.

Далее маршрут российской авиации проходил через Рогачев в Октябрьский район Гомельской области. Первый пуск был зафиксирован в 19:29 над Октябрьским районом в сторону юго-запада.

Далее пуски ракет фиксировались каждые три минуты с 19:32 до 19:38. Звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем. Всего с 19:29 до 19:39 было запущено минимум пять ракет.

Кроме того, поступала информация, что в период в 19:38-19:40 были слышны звуки пяти взрывов или пусков ракет над Микашевичами, Лунинцем и Столином. В период с 19:44 по 19:53 около пяти российских самолетов вернулись через Мстиславль обратно в Россию.

Ранее стало известно, что вечером 28 августа 2022 года оккупанты нанесли четыре ракетных удара по городу Сарны в Ровенской области.

Также сегодня вечером прогремели взрывы в Николаеве. В области объявлена воздушная тревога. Пока нет официальной информации о причине взрывов.

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