В Николаеве прогремели взрывы
Иллюстративное фото: В Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
В Николаеве прогремели взрывы в воскресенье, 28 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Пока нет официальной информации относительно причин взрывов.
Напомним, сегодня россияне обстреляли Николаев, окраину села Широкое и Любомировку. В результате атаки пострадал мужчина.
Кроме того, оккупанты 27 августа ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраине города.
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