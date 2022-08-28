В Николаеве прогремели взрывы в воскресенье, 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Пока нет официальной информации относительно причин взрывов.

Отметим, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Николаев, окраину села Широкое и Любомировку. В результате атаки пострадал мужчина.

Кроме того, оккупанты 27 августа ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраине города.

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