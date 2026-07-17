Авіація РФ бомбила Ізюм, серед постраждалих троє дітей

В Ізюмі рятувальники деблокували тіла двох людей зі зруйнованого авіабомбою РФ приватного житлового будинку. Окупанти вдень 20 грудня 2025 року скинули кілька бомб на місто.

Російський ударний безпілотник поцілив у вантажівку в Ізюмі 5 грудня 2025 року. Загинули двоє чоловіків - 52 та 67 років.