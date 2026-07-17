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Авіація РФ бомбила Ізюм, серед постраждалих троє дітей

18:09 17.07.2026 Пт
1 хв
Росія скинула КАБи на цивільну інфраструктуру міста
aimg Олена Бджола
Фото: російська авіабомба (Getty Images)

Удень 17 липня російські літаки завдали авіаударів по Ізюму на Харківщині. Поранення і травми отримали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Facebook.

Росія бомбила Ізюм

В Ізюмі внаслідок ворожої атаки КАБами поранено двох дітей, уточнив чиновник.

"8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 16-річної дівчини - поранення склом", - зазначив Синєгубов.

Також поранений склом 40-річний чоловік.

"Усім постраждалим надається медична допомога", - додав він.

Кількість постраждалих зросла

О 17.43 начальник ОВА повідомив, що ще одна дитина постраждала внаслідок удару КАБом по Ізюму.

"13-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали меддопомогу", - написав він.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року внаслідок обстрілу Ізюма загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка працювала в поліції.

В Ізюмі рятувальники деблокували тіла двох людей зі зруйнованого авіабомбою РФ приватного житлового будинку. Окупанти вдень 20 грудня 2025 року скинули кілька бомб на місто.

Російський ударний безпілотник поцілив у вантажівку в Ізюмі 5 грудня 2025 року. Загинули двоє чоловіків - 52 та 67 років.

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ІзюмХарківАвіаудариВійна Росії проти України