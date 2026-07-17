Авиация РФ бомбила Изюм, среди пострадавших трое детей

Днем 17 июля российские самолеты нанесли авиаудары по Изюму в Харьковской области. Ранения и травмы получили дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Facebook.
В Изюме в результате вражеской атаки КАБами ранены двое детей, уточнил чиновник.
"8-летний мальчик получил взрывные ранения, у 16-летней девушки - ранение стеклом", - отметил Синегубов.
Также ранен стеклом 40-летний мужчина.
"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - добавил он.
В 17.43 начальник ОВА сообщил, что еще один ребенок пострадал в результате удара КАБом по Изюму.
"13-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Ей оказали медпомощь", - написал он.
Напомним, что в конце декабря прошлого года в результате обстрела Изюма погиб мужчина 47 лет и его 42-летняя жена, работавшая в полиции.
В Изюме спасатели деблокировали тела двух человек из разрушенного авиабомбой РФ частного жилого дома. Оккупанты днем 20 декабря 2025 года сбросили несколько бомб на город.
Российский ударный беспилотник попал в грузовик в Изюме 5 декабря 2025 года. Погибли двое мужчин - 52 и 67 лет.