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Авиация РФ бомбила Изюм, среди пострадавших трое детей

18:09 17.07.2026 Пт
1 мин
Россия сбросила КАБы на гражданскую инфраструктуру города
aimg Елена Бджола
Фото: росссийская авиабомба (Getty Images)

Днем 17 июля российские самолеты нанесли авиаудары по Изюму в Харьковской области. Ранения и травмы получили дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Facebook.

Россия бомбила Изюм

В Изюме в результате вражеской атаки КАБами ранены двое детей, уточнил чиновник.

"8-летний мальчик получил взрывные ранения, у 16-летней девушки - ранение стеклом", - отметил Синегубов.

Также ранен стеклом 40-летний мужчина.

"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - добавил он.

Число пострадавших возросло

В 17.43 начальник ОВА сообщил, что еще один ребенок пострадал в результате удара КАБом по Изюму.

"13-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Ей оказали медпомощь", - написал он.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в результате обстрела Изюма погиб мужчина 47 лет и его 42-летняя жена, работавшая в полиции.

В Изюме спасатели деблокировали тела двух человек из разрушенного авиабомбой РФ частного жилого дома. Оккупанты днем 20 декабря 2025 года сбросили несколько бомб на город.

Российский ударный беспилотник попал в грузовик в Изюме 5 декабря 2025 года. Погибли двое мужчин - 52 и 67 лет.

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