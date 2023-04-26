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Авіація НАТО перехопила три військові літаки РФ над Балтійським морем

Фото: авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Наталія Юрченко

Авіація НАТО виявила та перехопила російські військові літаки, які летіли без сигналу транспондера. Це сталося над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили Німеччини у Twitter.

ВМС Німеччини та Великої Британії виявили три російські літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Два винищувачі Су-27 і один літак Іл-20 Росії летіли без сигналу транспондера.

Російські літаки перехопив літак-розвідник однієї з країн НАТО. Інші деталі інциденту поки не розголошують.

Фото: авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем (twitter.com/Team_Luftwaffe)

Нагадаємо, 20 квітня винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 біля Аляски.

Також 17 квітня Німеччина та Британія перехопили винищувачі РФ над Балтійським морем.

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