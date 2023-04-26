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Авиация НАТО перехватила три военных самолета РФ над Балтийским морем

Фото: авиация НАТО перехватила российские самолеты над Балтийским морем (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Наталья Юрченко

Авиация НАТО обнаружила и перехватила летящие без сигнала транспондера российские военные самолеты. Это произошло над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Германии в Twitter.

ВМС Германии и Великобритании обнаружили три российских самолета в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Два истребителя Су-27 и один самолет Ил-20 России летели без сигнала транспондера.

Российские самолеты перехватил самолет-разведчик одной из стран НАТО. Остальные детали инцидента пока не разглашают.

Фото: авиация НАТО перехватила российские самолеты над Балтийским морем (twitter.com/Team_Luftwaffe)

Напомним, 20 апреля истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 возле Аляски.

Также 17 апреля Германия и Великобритания перехватили истребители РФ над Балтийским морем.

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Российская ФедерацияВеликобританияРосавиацияНАТО