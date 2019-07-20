Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов

Спецподразделения Национальной полиции Украины и Национальной гвардии, Единая система авиационной безопасности МВД приступили к дежурству по всей стране накануне внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По его словам, на любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране реакция правоохранителей будет мгновенной.

"Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Сообщается, что на круглосуточное дежурство в регионах заступили самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД.

Первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что весь личный состав МВД уже приступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов.

"Особое внимание уделили работе взрывотехнических служб и кинологов, групп быстрого реагирования. Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы нашей страны, чтобы сформировать оперативные резервы", - заявил Яровой.

По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, резервные подразделения Национальной полиции на территории страны прибыли на военные или гражданские аэродромы и отбыли по месту временной дислокации для обеспечения задач, которые могут возникнуть во время нарушений общественного порядка в день выборов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в день голосования на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля, правоохранители впервые задействуют систему авиационной безопасности Министерства внутренних дел