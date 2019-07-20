Авіація МВС заступила на чергування напередодні виборів

Спецпідрозділи Національної поліції України та Національної гвардії, Єдина система авіаційної безпеки МВС приступили до чергування по всій країні напередодні позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

За його словами, на будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні реакція правоохоронців буде миттєвою.

"Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділу Нацполиции і Нацгвардії у найвіддаленіші куточки України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики в день виборів. На будь-які спроби дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - цитує Авакова прес-служба МВС.

Повідомляється, що на цілодобове чергування в регіонах заступили літаки Ан-72 і Ан-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС.

Перший заступник міністра Сергій Яровий зазначив, що весь особовий склад МВС вже приступив до виконання своїх завдань для забезпечення безпеки в день виборів.

"Особливу увагу приділили роботі вибухотехнічних служб і кінологів, груп швидкого реагування. Що стосується спецназівців, то вони передислоковані в різні регіони нашої країни, щоб сформувати оперативні резерви", - заявив Ярий.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, резервні підрозділи Національної поліції на території країни прибули на військові або цивільні аеродроми і відбули за місцем тимчасової дислокації для забезпечення завдань, які можуть виникнути під час порушень громадського порядку в день виборів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в день голосування на виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня, правоохоронці вперше задіють систему авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ