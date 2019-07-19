МВД в день выборов впервые задействует систему авиационной безопасности

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В день выборов будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД

В день голосования на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля, правоохранители впервые задействуют систему авиационной безопасности Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщил председатель МВД Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, в день выборов будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые систему авиационной безопасности МВД.

Кроме того, правоохранители усилили контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все ЦОВВ работают в чрезвычайном режиме и готовы прийти на помощь и обеспечить защиту и безопасность.

Напомним, Национальная полиция состоянию на 18 июля, за три дня до парламентских выборов, уже зарегистрировала 5 308 сообщений о совершении правонарушений избирательного законодательства. В частности, следственные подразделения Национальной полиции начали 273 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Также начато 111 уголовных производств по факту подкупа избирателей. 62 дела - это обещание избирателям денежного вознаграждения за их волеизъявление в интересах отдельного кандидата в депутаты, в основном избираемых по мажоритарной избирательной системе.