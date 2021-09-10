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Авиация, катера и служебные собаки: Украина усиленно охраняет границу с Беларусью

Автор: Мария Кучерявец

Государственная пограничная служба Украины усиленно контролирует участок границы с Республикой Беларусь. К охране привлечена авиация, катера, а также патрулирование со служебными собаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"На государственной границе круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ситуация на украинско-белорусской границе остается спокойной. Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме.

Фото: Украина усиленно охраняет границу с Беларусью (фото dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что украинскую границу с Беларусью будут усиленно охранять дроны.

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