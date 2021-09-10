Авиация, катера и служебные собаки: Украина усиленно охраняет границу с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины усиленно контролирует участок границы с Республикой Беларусь. К охране привлечена авиация, катера, а также патрулирование со служебными собаками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
"На государственной границе круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что ситуация на украинско-белорусской границе остается спокойной. Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме.
Фото: Украина усиленно охраняет границу с Беларусью (фото dpsu.gov.ua)
Напомним, ранее стало известно, что украинскую границу с Беларусью будут усиленно охранять дроны.