Авіація, катери та службові собаки: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю

Державна прикордонна служба України посилено контролює ділянку кордону з Республікою Білорусь. До охорони залучена авіація, катери, а також патрулювання зі службовими собаками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.
"На державному кордоні цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться моніторинг з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається спокійною. Всі пункти пропуску, які функціонували до цього, продовжують працювати у визначеному режимі.
Фото: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що український кордон з Білоруссю будуть посилено охороняти дрони.