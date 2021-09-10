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Авіація, катери та службові собаки: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю

Автор: Марія Кучерявець

Державна прикордонна служба України посилено контролює ділянку кордону з Республікою Білорусь. До охорони залучена авіація, катери, а також патрулювання зі службовими собаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"На державному кордоні цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться моніторинг з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається спокійною. Всі пункти пропуску, які функціонували до цього, продовжують працювати у визначеному режимі.

Фото: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український кордон з Білоруссю будуть посилено охороняти дрони.

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Білорусь